Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил список из 28 футболистов, которые вызваны на матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

В команду вызван нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который отбыл дисквалификацию за оскорбление чиновников КОНМЕБОЛ после матча Кубка Америки.

Сборная Аргентины сыграет с командами Эквадора (9 октября) и Боливии (13 октября).

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс").

Защитники: Хуан Фойт ("Вильярреал"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Неуэн Перес ("Атлетико"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маркос Акунья ("Севилья"), Факундо Медина ("Ланс"), Гонсало Монтиель ("Ривер Плейт"), Лукас Мартинес ("Ривер Плейт").

Полузащитники: Леандро Паредес (ПСЖ), Гидо Родригес ("Бетис"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Родриго де Пауль ("Удинезе"), Эксекиэль Паласиос ("Байер"), Николас Домингес ("Болонья"), Лукас Окампос ("Севилья"), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Эдуардо Сальвио ("Бока Хуниорс").

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Хоакин Корреа ("Лацио"), Лукас Аларио ("Байер"), Джованни Симеоне ("Кальяри").

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