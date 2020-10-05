Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил список из 28 футболистов, которые вызваны на матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
В команду вызван нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который отбыл дисквалификацию за оскорбление чиновников КОНМЕБОЛ после матча Кубка Америки.
Сборная Аргентины сыграет с командами Эквадора (9 октября) и Боливии (13 октября).
Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс").
Защитники: Хуан Фойт ("Вильярреал"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Неуэн Перес ("Атлетико"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маркос Акунья ("Севилья"), Факундо Медина ("Ланс"), Гонсало Монтиель ("Ривер Плейт"), Лукас Мартинес ("Ривер Плейт").
Полузащитники: Леандро Паредес (ПСЖ), Гидо Родригес ("Бетис"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Родриго де Пауль ("Удинезе"), Эксекиэль Паласиос ("Байер"), Николас Домингес ("Болонья"), Лукас Окампос ("Севилья"), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Эдуардо Сальвио ("Бока Хуниорс").
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Хоакин Корреа ("Лацио"), Лукас Аларио ("Байер"), Джованни Симеоне ("Кальяри").
Не пропустите: Месси вместе с Суаресом полетели в Аргентину на своем частном самолете. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Атлетико" продал вице-чемпиона мира в "Верону"
-
Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022
-
"Фиорентина" подписала легенду "Наполи"
-
"Парма" подписала бывшего защитника "Зенита" Осорио
-
"Марсель" усилился защитником "Баварии"
-
Симеоне пришел в бешенство из-за предстоящего ухода Партея
-
Английский журналист рассказал, почему сорвался переход Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед"
-
"Севилья" объявила о двух трансферах
-
Маттео Гендузи перешел из "Арсенала" в "Герту"
-
Бывший игрок "Локомотива" и "Краснодара" Мануэл Фернандеш перешел в турецкий клуб
-
Далер Кузяев продолжит карьеру в "Зените"
-
"Наполи" подписал хавбека "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" купил бразильца Теллеса
-
Федерико Кьеза стал игроком "Ювентуса"
-
"Бешикташ" не смог подписать Манджукича, которым интересовался "Локомотив"
-
Орлов: "Претензии Тедеско к судьям выглядят несерьёзно"
-
"Бавария" объявила о трансфере игрока "Марселя" Сарра
-
АЕК представил новичка команды защитника Йонуца Неделчару
-
Наставник "Барселоны" Куман высказался об игре нападающего Гризманна
-
"РБ Лейпциг" официально арендовал Клюйверта у "Ромы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14