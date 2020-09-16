Лионель Месси забил первый гол в сезоне

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил гол в товарищеском матче с "Жироной".

Форвард получил мяч перед штрафной и точно пробил с правой ноги. Этот гол стал для него первым в новом сезоне.

Напомним, что 33-летний Месси хотел покинуть "Барселону", но руководство каталонского клуба отказалось разрывать с ним контракт, который действует до лета 2021 года.

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач.

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