Лионель Месси завел нового члена семьи и назвал его Абу

Теги лионель мессибарселона

Лионель Месси завел нового члена семьи и назвал его Абу

Антонела Раккуццо, жена аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщила, что ее семья завела собачку по кличке Абу.

"Это Абу, новый член семьи", - написала Роккуццо на своей странице в Instagram, прикрепив фотографии щенка со своими детьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es Abú, el nuevo miembro de la familia Todos con vos

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Стоит отметить, что у Месси уже есть огромная собака по кличке Халк.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" три матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Лионель Месси устроил скандал после окончания матча с Боливией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Геркус рассказал, почему "Спартак" до сих пор не подписал Мозеса

Геркус рассказал, почему "Спартак" до сих пор не подписал Мозеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов