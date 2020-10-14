Лионель Месси завел нового члена семьи и назвал его Абу

Антонела Раккуццо, жена аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщила, что ее семья завела собачку по кличке Абу.

"Это Абу, новый член семьи", - написала Роккуццо на своей странице в Instagram, прикрепив фотографии щенка со своими детьми.

Стоит отметить, что у Месси уже есть огромная собака по кличке Халк.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" три матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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