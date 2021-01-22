Лионеля Месси нет в составе символической сборной 2020 года в FIFA 21

1 Теги лионель мессикилиан мбаппекриштиану роналдумануэль нойерроберт левандовски

Лионеля Месси нет в составе символической сборной 2020 года в FIFA 21Компания EA Sports опубликовала символическую сборную 2020 года в FIFA 21. Форвард "Барселоны" Лионель Месси впервые за долгое время не попал в топ-11.

В опросе, результаты которого были опубликованы на официальном аккаунте EA Sports в Твиттере, приняло участие 10 миллионов респондентов из 185 стран.

Символическая сборная 2020 года в FIFA 2021

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария").
Защита: Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал" Мадрид), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль").
Полузащита: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммих ("Бавария").
Атака: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Всего в список претендентов было 70 футболистов. Игроки, которые оказались в топ-11, получат особые карточки. Отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й игрок.

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