Лионеля Месси нет в составе символической сборной 2020 года в FIFA 21

Компания EA Sports опубликовала символическую сборную 2020 года в FIFA 21. Форвард "Барселоны" Лионель Месси впервые за долгое время не попал в топ-11.

В опросе, результаты которого были опубликованы на официальном аккаунте EA Sports в Твиттере, приняло участие 10 миллионов респондентов из 185 стран.

Символическая сборная 2020 года в FIFA 2021

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария").

Защита: Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал" Мадрид), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль").

Полузащита: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммих ("Бавария").

Атака: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

The people’s champions.

Over 10 million votes from 185 countries.

Introducing your Team of the Year.#TOTY #FIFA21 pic.twitter.com/vQFiDwckSq