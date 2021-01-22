Лионеля Месси нет в составе символической сборной 2020 года в FIFA 21
Компания EA Sports опубликовала символическую сборную 2020 года в FIFA 21. Форвард "Барселоны" Лионель Месси впервые за долгое время не попал в топ-11.
В опросе, результаты которого были опубликованы на официальном аккаунте EA Sports в Твиттере, приняло участие 10 миллионов респондентов из 185 стран.
Символическая сборная 2020 года в FIFA 2021
Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария").
Защита: Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал" Мадрид), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль").
Полузащита: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммих ("Бавария").
Атака: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
The people’s champions.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 22, 2021
Over 10 million votes from 185 countries.
Introducing your Team of the Year.#TOTY #FIFA21 pic.twitter.com/vQFiDwckSq
Всего в список претендентов было 70 футболистов. Игроки, которые оказались в топ-11, получат особые карточки. Отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й игрок.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18