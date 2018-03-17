"Лиону" грозит исключение из еврокубков

УЕФА может исключить "Лион" из еврокубков, сообщает L'Equipe.

По информации ресурса, наказать французский клуб могут из-за поведения фанатов в преддверии ответной игры с ЦСКА (2:3). Напомним, что болельщики "ткачей" совершили нападение на полицейских.

Отметим, что у "Лиона" есть условная дисквалификация, которую они получили за беспорядки в прошлом сезоне.

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