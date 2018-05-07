Липпи: "Манчини - топ-тренер с большим международным опытом"

Теги марчелло липпииталияроберто манчини

Липпи: "Манчини - топ-тренер с большим международным опытом"Известный тренер Марчелло Липпи оценил готовность наставника питерского "Зенита" Роберто Манчини возглавить национальную сборную Италии.

"Если Манчини станет следующим тренером сборной, конечно, он будет наставником с большим международным опытом. Раньше он возглавлял великие команды, которые становились чемпионами, и мне кажется, что у него есть огромное желание тренировать сборную Италии - а это минимальное требование", - цитирует 70-летнего специалиста Football Italy.

Напомним, Семин рассказал о своем отношении к Манчини и Каррере. | soccernews.ru

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