Липпи: "Манчини - топ-тренер с большим международным опытом"

Известный тренер Марчелло Липпи оценил готовность наставника питерского "Зенита" Роберто Манчини возглавить национальную сборную Италии.

"Если Манчини станет следующим тренером сборной, конечно, он будет наставником с большим международным опытом. Раньше он возглавлял великие команды, которые становились чемпионами, и мне кажется, что у него есть огромное желание тренировать сборную Италии - а это минимальное требование", - цитирует 70-летнего специалиста Football Italy.

Напомним, Семин рассказал о своем отношении к Манчини и Каррере. | soccernews.ru