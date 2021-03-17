Липпи может получить работу в "Наполи"

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Липпи может получить работу в "Наполи"

Неаполитанский "Наполи" может предложить должность спортивного директора бывшему главному тренеру сборной Италии Марчелло Липпи, сообщает Football Italia.

"Отец будет рад такой работе. Если мы получим предложение, то оценим его. Но пока что у нас не было контактов с "Наполи", - сказал Давиде Липпи, сын тренера.

72-летний Липпи объявил о завершении тренерской карьеры в октябре 2020 года. Он тренировал такие известные клубы, как "Наполи", "Ювентус", "Интер". В 2006 году сборная Италии под его руководством стала чемпионом мира.

Не пропустите: Липпи ответил на вопрос, кто лучше - Роналду или Месси. | http://soccernews.ru
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