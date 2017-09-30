Липпи может сменить Монтеллу в "Милане"

Наставник сборной Китая Марчелло Липпи может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Italaia.

По информации ресурса, 69-летний специалист может сменить Винченцо Монтеллу в "Милане". Руководство "россонери" недовольно последними результатами команды и матчи против "Ромы" и "Интера" могут стать определяющими для Монтеллы.

Отметим, что Липпи пять раз выигрывал Серию А и привел сборную Италии к победе на Чемпионате Мира.

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