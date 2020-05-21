Липпи ответил на вопрос, кто лучше - Роналду или Месси

Теги криштиану роналдулионель мессимарчелло липпи

Липпи ответил на вопрос, кто лучше - Роналду или Месси

Легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи не считает, что в противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси есть лучший и худший.

"По уровню значимости за последние 20 лет Месси и Роналду на одном уровне. То же самое касается Пеле и Марадоны. Нельзя утверждать, что один из них лучше другого", - цитирует Липпи Cadena SER.

Напомним, что Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", а у Роналду на одну подобную награду меньше.

По клубным трофеям аргентинец впереди португальца - 34 против 28, зато по титулам в составе национальной сборной лидирует Криштиану - 2:0.

Не пропустите: Роналду купил участок в Португалии за 8 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Думбия сожалеет об уходе из ЦСКА в 2015 году

Думбия сожалеет об уходе из ЦСКА в 2015 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов