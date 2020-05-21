Липпи ответил на вопрос, кто лучше - Роналду или Месси
Легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи не считает, что в противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси есть лучший и худший.
"По уровню значимости за последние 20 лет Месси и Роналду на одном уровне. То же самое касается Пеле и Марадоны. Нельзя утверждать, что один из них лучше другого", - цитирует Липпи Cadena SER.
Напомним, что Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", а у Роналду на одну подобную награду меньше.
По клубным трофеям аргентинец впереди португальца - 34 против 28, зато по титулам в составе национальной сборной лидирует Криштиану - 2:0.
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|5
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|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
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