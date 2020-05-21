Липпи ответил на вопрос, кто лучше - Роналду или Месси

Легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи не считает, что в противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси есть лучший и худший.

"По уровню значимости за последние 20 лет Месси и Роналду на одном уровне. То же самое касается Пеле и Марадоны. Нельзя утверждать, что один из них лучше другого", - цитирует Липпи Cadena SER.

Напомним, что Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", а у Роналду на одну подобную награду меньше.

По клубным трофеям аргентинец впереди португальца - 34 против 28, зато по титулам в составе национальной сборной лидирует Криштиану - 2:0.

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