Липпи покинул сборную Китая

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи покинул свой пост, сообщает официальный сайт ФИФА.

О скором уходе 70-летнего специалиста из национальной команды Поднебесной было объявлено ещё в октябре.

Накануне китайцы вылетели из Кубка Азии, проиграв Ирану со счётом 0:3, и этот матч стал последним для итальянца.

Липпи возглавлял сборную Китая с 2016 года. Его зарплата составляла 23 миллиона евро в год. Преемником победителя ЧМ-2006 может стать Хорхе Сампаоли.

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