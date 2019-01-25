Липпи покинул сборную Китая
Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи покинул свой пост, сообщает официальный сайт ФИФА.
О скором уходе 70-летнего специалиста из национальной команды Поднебесной было объявлено ещё в октябре.
Накануне китайцы вылетели из Кубка Азии, проиграв Ирану со счётом 0:3, и этот матч стал последним для итальянца.
Липпи возглавлял сборную Китая с 2016 года. Его зарплата составляла 23 миллиона евро в год. Преемником победителя ЧМ-2006 может стать Хорхе Сампаоли.
Не пропустите: Сборная Японии обыграла Вьетнам и стала первым полуфиналистом Кубка Азии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
ЦСКА отправил в аренду своего полузащитника
-
Сёмин рассказал о состоянии Фёдора Смолова
-
"Барселона" изменила позицию в переговорах с Рабьо
-
Известные футболисты призывают возобновить поиски самолёта с Салой
-
"Арсенал" нашёл замену Рэмзи в ПСЖ
-
Липпи покинул сборную Китая
-
Матчи ближайшего тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о пропавшем без вести Эмилиано Сале
-
"Ювентус" интересуется защитником "Зенита"
-
Сарри: "Заслужили победу над "Тоттенхэмом" без серии пенальти"
-
"Интер" согласовал первый зимний трансфер
-
Футбол XXI века: "Ювентус" (2011-2015)
-
Бранислав Иванович назвал "Фергюсона российского футбола"
-
Переход Ракицкого в "Зенит": появились косвенные доказательства
-
Солари прокомментировал победу над "Жироной" в Кубке Испании
-
Жеребьёвка группового этапа Кубка Америки-2019: Бразилия и Аргентина узнали соперников
-
Определились все участники 1/8 финала Кубка Франции
-
Главные новости дня: 24 января
-
"Дженоа" объявил о переходе футболиста "Ювентуса"
-
Дубль Рамоса принес "Реалу" сложнейшую победу в Кубке Испании над клубом из Каталонии
-
"Лион" вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голам Дембеле и Дюбуа
Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0