Липпи: "Роналду и Месси не провалились на ЧМ-2018, просто рождаются другие боги"

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Липпи: "Роналду и Месси не провалились на ЧМ-2018, просто рождаются другие боги"

Легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи высказался по поводу выступления лучших игроков современности Криштиану Роналду и Лионеля Месси на ЧМ-2018.

"Я не согласен, что это гибель богов. Роналду и Месси не провалились, они были лучшими на протяжении десяти лет и останутся на вершине. Просто рождаются другие боги, к примеру такие как Мбаппе" - цитирует Липпи La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что и Роналду со сборной Португалии, и Месси со сборной Аргентины вылетели с ЧМ-2018 по итогам стадии 1/8 финала.

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