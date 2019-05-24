Липпи вернулся в сборную Китая

Китайская футбольная ассоциация на своём официальном сайте объявила о возвращении Марчелло Липпи на пост главного тренера национальной сборной.

71-летний итальянский специалист вернулся в Поднебесную спустя четыре месяца. В январе он покинул свой пост в связи с истечением срока контракта.

Преемником Липпи стал Фабио Каннаваро, под руководством которого китайцы сыграли всего два матча.

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