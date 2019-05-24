Липпи вернулся в сборную Китая
Китайская футбольная ассоциация на своём официальном сайте объявила о возвращении Марчелло Липпи на пост главного тренера национальной сборной.
71-летний итальянский специалист вернулся в Поднебесную спустя четыре месяца. В январе он покинул свой пост в связи с истечением срока контракта.
Преемником Липпи стал Фабио Каннаваро, под руководством которого китайцы сыграли всего два матча.
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|Команда
|М
|О
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|Гуанчжоу
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|Шанхай Ист Эйшиа
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|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
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|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
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|37
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|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
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|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
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|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
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|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30