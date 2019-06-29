Липпи: "Возможно, приятнее смотреть на игру Месси, но Роналду уникален"

Известный итальянский тренер Марчелло Липпи высказался о сравнениях форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Возможно, приятнее смотреть на игру Месси, но Роналду уникален. Он способен забивать в любом положении: в акробатических прыжках, головой, ударами с дальних дистанций. Впрочем, они оба являются великими чемпионами", - цитирует Липпи O Jogo.

В минувшем сезоне 32-летний Месси сыграл за "Барселону" 50 матчей, забил 51 мяч и сделал 22 результативные передачи.

34-летний Роналду, в свою очередь, отличился 28 голами и 10 ассистами в 43 играх за "Ювентус".

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