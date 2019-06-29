Липпи: "Возможно, приятнее смотреть на игру Месси, но Роналду уникален"
Известный итальянский тренер Марчелло Липпи высказался о сравнениях форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Возможно, приятнее смотреть на игру Месси, но Роналду уникален. Он способен забивать в любом положении: в акробатических прыжках, головой, ударами с дальних дистанций. Впрочем, они оба являются великими чемпионами", - цитирует Липпи O Jogo.
В минувшем сезоне 32-летний Месси сыграл за "Барселону" 50 матчей, забил 51 мяч и сделал 22 результативные передачи.
34-летний Роналду, в свою очередь, отличился 28 голами и 10 ассистами в 43 играх за "Ювентус".
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|Команда
|М
|О
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
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|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32