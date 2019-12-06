Липпи: "Ювентусу" для победы в Лиге Чемпионов не нужен Роналду"

Экс-тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи высказался о роли Криштиану Роналду в клубе.

"Стремление "Ювентуса" выиграть Лигу Чемпионов не повлияет на результаты клуба в чемпионате. У Сарри прочная команда, у которой почти нет слабых мест. Думаю, "Ювентус" имеет шансы завоевать оба трофея.

Криштиану Роналду важный игрок для команды, однако не ключевой. Нужно, чтобы он понимал, что на первом месте команда, а не эго ее лидеров. Я понимаю, что не всегда приятно, когда тебя меняют, но проявленное недовольство оскорбляет тренера и футболиста, который вместо тебя выходит. "Ювентусу" для победы в Лиге Чемпионов не нужен Роналду, а вот ему нужна команда для победы в турнирах", - приводит слова Липпи Tuttosport.

На данный момент "Ювентус" идет в Серии А на втором месте, отставая от "Интера" на два очка.

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