Липпи: "Ювентусу" для победы в Лиге Чемпионов не нужен Роналду"
Экс-тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи высказался о роли Криштиану Роналду в клубе.
"Стремление "Ювентуса" выиграть Лигу Чемпионов не повлияет на результаты клуба в чемпионате. У Сарри прочная команда, у которой почти нет слабых мест. Думаю, "Ювентус" имеет шансы завоевать оба трофея.
Криштиану Роналду важный игрок для команды, однако не ключевой. Нужно, чтобы он понимал, что на первом месте команда, а не эго ее лидеров. Я понимаю, что не всегда приятно, когда тебя меняют, но проявленное недовольство оскорбляет тренера и футболиста, который вместо тебя выходит. "Ювентусу" для победы в Лиге Чемпионов не нужен Роналду, а вот ему нужна команда для победы в турнирах", - приводит слова Липпи Tuttosport.
На данный момент "Ювентус" идет в Серии А на втором месте, отставая от "Интера" на два очка.
Читайте также: Ибрагимович высказался о противостоянии с Роналду в Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тульский "Арсенал" разгромил "Локомотив", "Зенит" уверенно разобрался с "Динамо"
-
Фанаты покинули игру между "Арсеналом" и "Локомотивом" в первом тайме
-
Сычёв покинул "Пюник"
-
Ещё три клуба РПЛ присоединились к акции "Фратрии" против полицейского беспредела
-
"Челси" хочет купить Чалова в случае ухода Жиру
Лента новостей
-
Еще один клуб АПЛ нацелился на Дембеле
-
3
Липпи: "Ювентусу" для победы в Лиге Чемпионов не нужен Роналду"
-
Семак: "Поздравляю ребят с абсолютно заслуженной победой"
-
"Уотфорд" назвал имя нового тренера
-
"Лилль" минимально переиграл "Брест"
-
2
Сульшер хочет избавиться от Погба
-
Агуэро пропустит манчестерское дерби, Зинченко готов сыграть
-
Семин прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала"
-
"Шахтер" не испытал проблем в матче с "Олимпиком"
-
Дзюба возглавил бомбардирскую гонку в РПЛ
-
2
Тульский "Арсенал" разгромил "Локомотив", "Зенит" уверенно разобрался с "Динамо"
-
Полиция не выпускает фанатов "Динамо" со стадиона в Санкт-Петербурге
-
2
Зидан: "Я не буду запрещать Бэйлу играть в гольф"
-
"Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира "Легии"
-
Фанаты покинули игру между "Арсеналом" и "Локомотивом" в первом тайме
-
Бэйл побил собственный рекорд по полученным повреждениям
-
2
В пригороде Мадрида установят статую Месси
-
Зидан озвучил заявку "Реала" на матч с "Эспаньолом". Из-за травм не сыграют 7 футболистов
-
2
Президент УЕФА раскритиковал Переса из-за европейской суперлиги
-
Сычёв покинул "Пюник"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Кальяри
|14
|28
|5
|Рома
|14
|28
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7