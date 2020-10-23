Липпи завершил тренерскую карьеру

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Липпи завершил тренерскую карьеру

Легендарный итальянский наставник Марчело Липпи заявил, что его тренерская карьера окончена.

"Я больше не хочу тренировать, потому что слишком стар для этого", - цитирует 72-летнего специалиста Football Italia.

Последним местом работы Липпи стала сборная Китая, которую он покинул в ноябре прошлого года.

Итальянец наиболее известен по успехам с "Ювентусом" (13 трофеев, в том числе 5 скудетто и победа в ЛЧ) и своей национальной сборной (триумф на ЧМ-2006).

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