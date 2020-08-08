Лисакович прокомментировал свой переход в "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Виталий Лисакович поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом.

"Я очень горд носить эту футболку. Теперь это мой новый дом. Очень рад здесь оказаться. Что я могу отметить в своей игре? Всё увидите на поле. Я скромный! Сейчас ничего не буду говорить. Цель на сезон - выиграть чемпионство", - сказал белорусский форвард.

Напомним, что стороны заключили четырёхлетнее соглашение. Нападающий выбрал себе 88-й игровой номер.

"Локомотив" заплатил за Лисаковича 1 миллион евро.

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