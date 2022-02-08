Лисакович вспомнил о травле в школе из-за желания стать футболистом

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Нападающий казанского "Рубина" Виталий Лисакович признался, что в детстве он подвергался буллингу.

"Когда спрашивают про мать и отца, всегда отвечаю, что наши родители - это бабушка и дедушка. Это они нас с братьями воспитывали с малых лет, поднимали, поддерживали. С отцом мы не общаемся. До сих пор не понимаю, как мать и отец могли бросить троих детей. Мы переехали в Узду к бабушке и дедушке совсем маленькими, там лет с четырёх я влюбился в футбол и даже спал с мячом. Уже тогда бабушке и дедушке стало понятно, что я мечтаю стать футболистом. Моя любовь к игре - это гены. Всё идёт от крови. Дедушка очень любил футбол, был помешан. Он всегда ходил на матчи, постоянно поддерживал меня.

Ещё в Узде был тренер - Омар Михайлович. Я у него занимался, очень хорошо его знаю. Он там работал в санаторной школе и научил меня правильному отношению к футболу, тренировкам и распорядку. Все остальные надо мной смеялись, особенно в школе. Никто не верил в меня: "Какой футбол? Каким ты, нафиг, будешь футболистом? Дурак, что ли?". И это больная тема. Видел, как в школе зачастую говорили детям: "У тебя не получится, ты не можешь, ты тупой!". Как такое вообще можно говорить в школе? Помню, что мне многие твердили: "Бездарный, закончишь как родители". А я отвечал: "Посмотрим!". Все уверяли, что ничего из меня не выйдет. Хотя я действительно был трудным ребёнком.

Но некоторым учителям благодарен за поддержку: директору школы Елене Александровне, учительнице по русскому языку Рите Евгеньевне и классной руководительнице Людмиле Леонидовне. В какой-то степени все они повлияли на мою судьбу. Когда приезжаю домой, каждый день вижу людей, которые в меня не верили. Сейчас они подходят: "О, привет, Виталик! Как дела у тебя? Какой молодец!". Мнение поменялось быстро. Но я стараюсь не вести с ними диалог", - рассказал Лисакович.

В январе "Рубин" купил белоруса у "Локо" за 1,2 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2025 года.

В составе "железнодорожников" Лисакович сыграл 53 матча за полтора сезона, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

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