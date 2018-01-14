Защитник "Бенфики" Лисандро Лопес близок к переходу в "Интер".

Как сообщает Football Italia, на понедельник запланировано медобследование. "Нерадзурри" заплатят пол миллиона евро за аренду игрока до конца сезона.

Также у "Интера" будет право выкупа Лопеса за 9 миллионов евро.

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