Лисандро Лопес близок к переходу в "Интер"

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Лисандро Лопес близок к переходу в "Интер"

Защитник "Бенфики" Лисандро Лопес близок к переходу в "Интер".

Как сообщает Football Italia, на понедельник запланировано медобследование. "Нерадзурри" заплатят пол миллиона евро за аренду игрока до конца сезона.

Также у "Интера" будет право выкупа Лопеса за 9 миллионов евро.

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