Лисандро Лопес покидает "Интер"

Миланский "Интер" решил расстаться с защитником Лисандро Лопесом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" не планируют выкупать арендованного у "Бенфики" аргентинского центрбека за девять миллионов евро.

28-летний Лопес за полсезона сыграл за "Интер" всего один матч.

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