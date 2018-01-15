Лисандро Лопес прокомментировал свой трансфер в "Интер"

Новичок "Интера" Лисандро Лопес прокомментировал свой переход в миланский клуб.

"Это мечта - играть за такой клуб, как "Интер", один из величайших в Европе, и это многое значит для меня. Я пришел сюда, чтобы протянуть свою руку команде, помочь ей выполнить задачи. В "Интере" было много аргентинцев. Вспоминаются Вальтер Самуэль, Хавьер Дзанетти, Диего Милито. Все эти футболисты творили историю. Надеюсь, что тоже буду хорошо справляться.

Я привык следить за серией А. На мой взгляд, это одна из лучших в мире лиг. Здесь велика роль тактики, высока конкуренция. Я собираюсь выкладываться по полной и учиться день за днем. У меня был 2-й игровой номер на протяжении многих лет. Он мне нравится. Как я, к счастью, обнаружил, в "Интере" этот номер свободен, так что сомнений не было" - приводит слова Лопеса сайт клуба.

Читайте также: Лисандро Лопес стал игроком "Интера". | http://soccernews.ru