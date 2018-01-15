Лисандро Лопес прокомментировал свой трансфер в "Интер"

Теги интер милан

Лисандро Лопес прокомментировал свой трансфер в "Интер"

Новичок "Интера" Лисандро Лопес прокомментировал свой переход в миланский клуб.

"Это мечта - играть за такой клуб, как "Интер", один из величайших в Европе, и это многое значит для меня. Я пришел сюда, чтобы протянуть свою руку команде, помочь ей выполнить задачи. В "Интере" было много аргентинцев. Вспоминаются Вальтер Самуэль, Хавьер Дзанетти, Диего Милито. Все эти футболисты творили историю. Надеюсь, что тоже буду хорошо справляться.

Я привык следить за серией А. На мой взгляд, это одна из лучших в мире лиг. Здесь велика роль тактики, высока конкуренция. Я собираюсь выкладываться по полной и учиться день за днем. У меня был 2-й игровой номер на протяжении многих лет. Он мне нравится. Как я, к счастью, обнаружил, в "Интере" этот номер свободен, так что сомнений не было" - приводит слова Лопеса сайт клуба.

Читайте также: Лисандро Лопес стал игроком "Интера". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов