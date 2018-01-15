Лисандро Лопес стал игроком "Интера"

Теги бенфикаинтер милан

Лисандро Лопес стал игроком "Интера"

Защитник "Бенфики" Лисандро Лопес стал игроком "Интера".

Как сообщает официальный сайт клуба, "Интер" заплатил пол миллиона евро за аренду до конца сезона.

Летом "нерадзурри" может выкупить Лопеса за 9 миллионов евро.

Читайте также: "Барселона" и "Интер" близки к согласованию аренды Рафиньи Алькантары. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов