Защитник "Бенфики" Лисандро Лопес стал игроком "Интера".

Как сообщает официальный сайт клуба, "Интер" заплатил пол миллиона евро за аренду до конца сезона.

Летом "нерадзурри" может выкупить Лопеса за 9 миллионов евро.

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