Лишь один клуб изъявил желание подписать Йерри Мину

Лишь один клуб изъявил желание подписать защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мину, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, официальное предложение "сине-гранатовым" по их 23-летнему беку сделал только "Эвертон". "Манчестер Юнайтед", несмотря на появившиеся ранее слухи, на контакт с каталонским грандом по колумбийцу не выходил.

Напомним, с продажи трех защитников "Барселона" планирует выручить 70 миллионов евро. | soccernews.ru