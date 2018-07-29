Лишь один клуб изъявил желание подписать Йерри Мину

Теги барселонайерри минаэвертонманчестер юнайтед

Лишь один клуб изъявил желание подписать Йерри МинуЛишь один клуб изъявил желание подписать защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мину, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, официальное предложение "сине-гранатовым" по их 23-летнему беку сделал только "Эвертон". "Манчестер Юнайтед", несмотря на появившиеся ранее слухи, на контакт с каталонским грандом по колумбийцу не выходил.

Напомним, с продажи трех защитников "Барселона" планирует выручить 70 миллионов евро. | soccernews.ru

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