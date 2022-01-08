Лишь один клуб в РПЛ заинтересован в Кокорине

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Лишь один клуб в РПЛ заинтересован в Кокорине"Фиорентина" готова расстаться с нападающим Александром Кокориным уже в январе, но не получил предложений, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в российском футболисте заинтересован всего один клуб – "Химки".

Ранее сообщалось, что Кокорин может уйти в аренду, при этом часть зарплаты платить ему будут "фиалки". Также отмечалось, что игрок "Химок" Павел Мамаев может помочь уговорить Кокорина перейти в подмосковный клуб.

В нынешнем сезоне Серии А Кокорин сыграл в четырех матчах.

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