Лишь один клуб в РПЛ заинтересован в Кокорине
"Фиорентина" готова расстаться с нападающим Александром Кокориным уже в январе, но не получил предложений, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, в российском футболисте заинтересован всего один клуб – "Химки".
Ранее сообщалось, что Кокорин может уйти в аренду, при этом часть зарплаты платить ему будут "фиалки". Также отмечалось, что игрок "Химок" Павел Мамаев может помочь уговорить Кокорина перейти в подмосковный клуб.
В нынешнем сезоне Серии А Кокорин сыграл в четырех матчах.
Также не пропустите: Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Суиндон" в Кубке Англии
-
Лишь один клуб в РПЛ заинтересован в Кокорине
-
Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе
-
"Бавария" уступила "Боруссии" Менхенгладбах в Бундеслиге
-
Фати может сыграть с "Реалом" в Суперкубке Испании
-
Тухель высказался о контракте Рюдигера
-
Кабальеро продлил контракт с "Саутгемптоном". Вратарю 40 лет
-
Маммана прокомментировал свой переход в "Ривер Плейт"
-
Полузащитник "Ганновера" пообещал "грызть землю", чтобы попасть в сборную России
-
Мората все еще может перейти в "Барселону"
-
Пике выложил скриншот своей зарплаты в "Барселоне"
-
Гризманн высказался в поддержку Умтити
-
Рэмзи может перейти в "Кристал Пэлас". Его уговаривает Вийера
-
Бордалас высказался о продлении контракт Гайя и Солера
-
Рангник высказался об игроках, которые хотят уйти из "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" не будет платить зарплату Коутиньо
-
Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
-
Тренер "Гранады" высказался о "Барселоне" перед очным матчем
-
"Сельта" подписала игрока сборной Мексики
-
Миранчук не хочет в "Дженоа"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17