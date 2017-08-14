Лиссабонский "Спортинг" может выкупить Думбия за 4,5 миллиона евро

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Лиссабонский "Спортинг" может выкупить Думбия за 4,5 миллиона евро

Лиссабонский "Спортинг" ведёт переговоры с "Ромой" о трансфере форварда Сейду Думбия, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "львы" намерены выкупить 29-летнего ивуарийца, который сейчас выступает за португальский клуб на правах аренды, за 4,5 миллиона евро.

В стартовавшем сезоне Думбия сыграл за "Спортинг" 1 матч, выйдя на замену в поединке 2-го тура чемпионата Португалии против "Витории Сетубал".  

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