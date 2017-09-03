Лиссабонский "Спортинг" не получал предложений по Карвалью
Директор лиссабонского "Спортинга" по связям с общественностью Нуно Сарайва заявил, что "Вест Хэм" не делал предложение по Вильяму Карвалью.
"Дэвид Салливан лжет. "Спортинг", как уже говорил президент клуба, не получал ни одного предложения по Вилльяму Карвалью. Салливан должен подтвердить свои слова конкретными доказательствами. "Спортинг" требует, чтобы он опубликовал информацию о предложении, которое, как он говорит, сделал "Вест Хэм", а также доказательство того, что мы его получили" - написал Сарайва в Facebook.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спортинг Лиссабон
|4
|12
|2
|Порту
|4
|12
|3
|Бенфика
|4
|10
|4
|Рио Аве
|4
|10
|5
|Маритиму
|4
|9
|6
|Фейренсе
|4
|8
|7
|Брага
|4
|6
|8
|Эшторил
|4
|6
|9
|КД Тондела
|4
|4
|10
|Белененсиш
|4
|4
|11
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|12
|Витория Сетубал
|4
|3
|13
|Боавишта
|4
|3
|14
|Портимоненсе
|4
|3
|15
|Пасуш де Феррейра
|4
|2
|16
|Морейренсе ФК
|4
|2
|17
|Дешпортиво Чавес
|4
|1
|18
|Дешпортиво Авеш
|4
|1