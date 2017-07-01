Лиссабонский "Спортинг" объявил о трансфере Думбия

Форвард "Ромы" Сейду Думбия перешёл в лиссабонский "Спортинг", сообщает официальный сайт клуба.

"Львы" арендовали 29-летнего ивуарийца до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

Напомним, что в минувшем сезоне Думбия выступал на правах аренды за "Базель", сыграл 33 матча и забил 21 гол.

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