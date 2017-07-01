Лиссабонский "Спортинг" объявил о трансфере Думбия

Теги спортинг лиссабонсейду думбиярома

Лиссабонский "Спортинг" объявил о трансфере Думбия

Форвард "Ромы" Сейду Думбия перешёл в лиссабонский "Спортинг", сообщает официальный сайт клуба.

"Львы" арендовали 29-летнего ивуарийца до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

Напомним, что в минувшем сезоне Думбия выступал на правах аренды за "Базель", сыграл 33 матча и забил 21 гол. 

Не пропустите: Топ-10 главных трансферов июня. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика 34 82
2 Порту 34 76
3 Спортинг Лиссабон 34 70
4 Витория Гимарайнш 34 62
5 Брага 34 54
6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
18 Насьонал 34 21
Полная таблица

топ-5 тегов