Лиссабонский "Спортинг" отказал российским клубам в трансфере Медейруша

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Лиссабонский "Спортинг" отказал российским клубам в трансфере Медейруша

Лиссабонский "Спортинг" отклонил все предложения по трансферу атакующего полузащитника Юри Медейруша, сообщает O Jogo.

Напомним, что на 23-летнего португальского вингера претендовали "Зенит", "Краснодар", "Рома" и "Сельта".

Однако тренерский штаб "Спортинга" рассчитывает на Медейруша в стартовавшем сезоне, поэтому было принято решение сохранить его. | http://soccernews.ru

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