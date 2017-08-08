Лиссабонский "Спортинг" отказал российским клубам в трансфере Медейруша

Лиссабонский "Спортинг" отклонил все предложения по трансферу атакующего полузащитника Юри Медейруша, сообщает O Jogo.

Напомним, что на 23-летнего португальского вингера претендовали "Зенит", "Краснодар", "Рома" и "Сельта".

Однако тренерский штаб "Спортинга" рассчитывает на Медейруша в стартовавшем сезоне, поэтому было принято решение сохранить его. | http://soccernews.ru