Лиссабонский "Спортинг" победил "Портимоненсе" и вышел на первое место в Примейре

В матче 15-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле обыграл "Портимоненсе". В начале встречи счет открыл Бруно Фернандеш, а во второй половине успех "львов" закрепил Бас Дост. Благодаря этой победе "Спортинг" вышел на первое место в Примейре. "Портимоненсе" остался на 11-й позиции.

"Спортинг" - "Портимоненсе" - 2:0 (1:0)

Голы: Фернандеш, 9 - 1:0, Дост, 60 - 2:0

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Матье, Коатес, Коэнтрау, Поденсе (Батталья, 67), Карвалью (Руис, 89), Фернандеш, Акуньа (Сезар, 67), Дост, Мартинш

"Портимоненсе": Феррейра, Агбеньени, Фернандеш, Поссиньоло, Хэкмен, Са, Паулиньо, Денер (Манафа, 80), Накажима, Фабрисио, дос Сантос (Табата, 80)

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