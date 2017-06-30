Лиссабонский "Спортинг" подпишет Сейду Думбия
Форвард "Ромы" Сейду Думбия, скорее всего, продолжит карьеру в Португалии.
Как сообщает Football Italia, 29-летний ивуариец станет игроком лиссабонского "Спортинга". Для завершения перехода футболисту осталось пройти медобследование.
В минувшем сезоне Думбия выступал на правах аренды за "Базель", сыграл 33 матча и забил 21 гол.
Не пропустите: Бруну Фернандеш перешел в "Спортинг" за 8,5 миллионов евро. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Бенфика" подписала вингера "Арсенала"
-
Лаймер перешёл в "РБ Лейпциг"
-
"Галатасарай" купил Майкона
-
"Сассуоло" объявил о трансфере Риччи
-
Хриен стал игроком "Бенфики"
-
Тиаго Мендес переходит в "Лилль"
-
"Арсенал" интересуется Куадрадо
-
Эменике может перейти в "Шахтёр"
-
ПСЖ готовит два громких трансфера
-
"Хаддерсфилд" арендовал Лессля
-
Камараса стал игроком "Бетиса"
-
О′Ши согласовал новый контракт с "Сандерлендом"
-
Лиссабонский "Спортинг" объявил о трансфере Думбия
-
Сумма отступных за Неймара выросла до 222 миллионов евро
-
Гуарин продлил контракт с "Шанхай Шеньхуа"
-
Дани Себальос признан лучшим игроком молодёжного Евро-2017
-
Терри определился с местом продолжения карьеры
-
"Интер" объявил об уходе четырёх игроков
-
Германия U-21 - Испания U-21 - 1:0 (обзор)
-
Эдвардс перешёл в "Халл"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21