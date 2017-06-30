Лиссабонский "Спортинг" подпишет Сейду Думбия

Форвард "Ромы" Сейду Думбия, скорее всего, продолжит карьеру в Португалии.

Как сообщает Football Italia, 29-летний ивуариец станет игроком лиссабонского "Спортинга". Для завершения перехода футболисту осталось пройти медобследование.

В минувшем сезоне Думбия выступал на правах аренды за "Базель", сыграл 33 матча и забил 21 гол.

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