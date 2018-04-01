Лиссабонский "Спортинг" проиграл "Браге"

В рамках 28-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" в гостях уступил "Браге" со счётом 0:1.

"Брага" - "Спортинг" - 1:0

Гол: Раул Силва, 87 - 1:0.

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Матье, Коатес, Коэнтрау, Акунья (Рибейру, 62; Вендел Вале, 90), Руис (Монтеро, 80), Бруну Фернандеш, Мартинш, Батталья, Дост.

Удаление: Пиччини (83) - "Спортинг".

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