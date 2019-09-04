Лиссабонский "Спортинг" расстался с главным тренером

Лиссабонский "Спортинг" уволил наставника команды Марсела Кейзера.

Как сообщает A Bola, и.о. тренера стал Леонел Понтеш, возглавляющий молодежную команду "Спортинга".

Отмечается, что возглавить португальский клуб может Эусебио Сакристан, который покинул "Жирону" минувшим летом.

После 4 туров "Спортинг" имеет 8 очков и занимает пятое место в чемпионате.

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