Лиссабонский "Спортинг" расстался с главным тренером
Лиссабонский "Спортинг" уволил наставника команды Марсела Кейзера.
Как сообщает A Bola, и.о. тренера стал Леонел Понтеш, возглавляющий молодежную команду "Спортинга".
Отмечается, что возглавить португальский клуб может Эусебио Сакристан, который покинул "Жирону" минувшим летом.
После 4 туров "Спортинг" имеет 8 очков и занимает пятое место в чемпионате.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ФК Фамаликао
|4
|10
|2
|Боавишта
|4
|8
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Морейренсе ФК
|4
|7
|5
|Порту
|3
|6
|6
|Бенфика
|3
|6
|7
|Рио Аве
|3
|6
|8
|Брага
|3
|4
|9
|КД Тондела
|3
|4
|10
|Санта-Клара
|3
|4
|11
|Маритиму
|4
|4
|12
|Жил Висенте
|3
|4
|13
|Портимоненсе
|4
|4
|14
|Дешпортиво Авеш
|4
|3
|15
|Витория Гимарайнш
|2
|2
|16
|Белененсиш
|4
|2
|17
|Витория Сетубал
|3
|2
|18
|Пасуш де Феррейра
|4
|1