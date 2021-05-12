Лиссабонский "Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые за 19 лет
Фото: инстаграм "Спортинга"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" на своем поле обыграл "Боавишту" со счетом 1:0 и гарантировал себе первый чемпионский титул за последние 19 лет. В прошлый раз "львы" становились чемпионами в 2002 году.
Победу "Спортингу" принес Паулинью, который отличился на 36-й минуте.
"Спортинг" завоевал чемпионский титул в 19-й раз и занимает третье место по этому показателю. Чаще чемпионом становились только "Бенфика" (37) и "Порту" (29).
"Спортинг" - "Боавишта" - 1:0 (1:0)
Гол: Паулинью, 36 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14