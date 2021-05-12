Лиссабонский "Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые за 19 лет

Фото: инстаграм "Спортинга"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" на своем поле обыграл "Боавишту" со счетом 1:0 и гарантировал себе первый чемпионский титул за последние 19 лет. В прошлый раз "львы" становились чемпионами в 2002 году.

Победу "Спортингу" принес Паулинью, который отличился на 36-й минуте.

"Спортинг" завоевал чемпионский титул в 19-й раз и занимает третье место по этому показателю. Чаще чемпионом становились только "Бенфика" (37) и "Порту" (29).

"Спортинг" - "Боавишта" - 1:0 (1:0)

Гол: Паулинью, 36 - 1:0

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