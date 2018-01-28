Лиссабонский "Спортинг" впервые в истории выиграл Кубок португальской лиги
В финальном матче Кубка португальской лиги "Витория Сетубал" играла с лиссабонским "Спортингом". "Львы" пропустили в самом начале поединка и проигрывали вплоть до 80-й минуты, когда Бас Дост восстановил паритет. В итоге судьба трофея решалась в серии пенальти, в которой точнее оказалась столичная команда.
"Витория Сетубал" - "Спортинг" - 1:1, по пенальти 4:5
Голы: Пасиенсиа, 4 - 1:0, Дост, 80 (пенальти) - 1:1.
Серия пенальти: 1:0 - Пасиенсиа, 1:1 - Дост, 2:1 - Патрик, 2:2 - Фернандеш, 2:2 - незабитый пенальти Подставски, 2:3 - Матье, 3:3 - Эдинью, 3:4 - Коатес, 4:4 - Арнольд, 4:5 - Карвалью.
Отметим, что "Спортинг" впервые в истории стал обладателем Кубка португальской лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|18
|48
|2
|Спортинг Лиссабон
|19
|47
|3
|Бенфика
|19
|46
|4
|Брага
|19
|40
|5
|Рио Аве
|19
|33
|6
|Маритиму
|19
|29
|7
|Витория Гимарайнш
|19
|26
|8
|Дешпортиво Чавес
|19
|26
|9
|Боавишта
|19
|24
|10
|КД Тондела
|19
|22
|11
|Фейренсе
|19
|20
|12
|Белененсиш
|19
|20
|13
|Портимоненсе
|19
|18
|14
|Пасуш де Феррейра
|19
|18
|15
|Морейренсе ФК
|19
|15
|16
|Дешпортиво Авеш
|19
|14
|17
|Витория Сетубал
|19
|14
|18
|Эшторил
|18
|12