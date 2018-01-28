Лиссабонский "Спортинг" впервые в истории выиграл Кубок португальской лиги

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Лиссабонский "Спортинг" впервые в истории выиграл Кубок португальской лиги

В финальном матче Кубка португальской лиги "Витория Сетубал" играла с лиссабонским "Спортингом". "Львы" пропустили в самом начале поединка и проигрывали вплоть до 80-й минуты, когда Бас Дост восстановил паритет. В итоге судьба трофея решалась в серии пенальти, в которой точнее оказалась столичная команда.

"Витория Сетубал" - "Спортинг" - 1:1, по пенальти 4:5

Голы: Пасиенсиа, 4 - 1:0, Дост, 80 (пенальти) - 1:1.

Серия пенальти: 1:0 - Пасиенсиа, 1:1 - Дост, 2:1 - Патрик, 2:2 - Фернандеш, 2:2 - незабитый пенальти Подставски, 2:3 - Матье, 3:3 - Эдинью, 3:4 - Коатес, 4:4 - Арнольд, 4:5 - Карвалью.

Отметим, что "Спортинг" впервые в истории стал обладателем Кубка португальской лиги.

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