Лиссабонский "Спортинг" выигрывает в Кубке Португалии

Теги спортинг лиссабон

Лиссабонский "Спортинг" выигрывает в Кубке Португалии

В рамках 1/32 финала Кубка Португалии лиссабонский "Спортинг" в гостях взял верх над "Лоуресом".

"Лоурес" - "Спортинг" - 1:2

Голы: Бруну Фернандеш, 42 - 0:1, Нани, 56 - 0:2, Жуниньо, 90 - 1:2.

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