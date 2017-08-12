Лиссабонский "Спортинг" вырвал победу над "Виторией Сетубал"

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Лиссабонский "Спортинг" вырвал победу над "Виторией Сетубал"

В рамках второго тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" на своём поле минимально обыграл "Виторию Сетубал".

"Спортинг" – "Витория Сетубал" - 1:0

Гол: Дост, 86 (пенальти) - 1:0.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Сильва, Пиччини, Матье, Адриен Силва (Фернандеш, 69), Батталья, Акунья (Бруно Сезар, 65), Желсон Мартинш, Поденсе (Думбия, 65), Дост.
 
"Витория Сетубал": Педру Тригейра, Педру Пинту, Венансиу, Нуну Пинту, Андре Педроза, Иссоко, Подставски, Жоау Кошта, Жоау Тейшейра (Нене Бонилья, 76), Амарал (Барбоза, 56), да Силва (Гонсалу Пасиенсия, 68).

Не пропустите: Габриэл Барбоза перейдёт в лиссабонский "Спортинг". | http://soccernews.ru

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