Лиссабонский "Спортинг" вырвал победу над "Виторией Сетубал"
В рамках второго тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" на своём поле минимально обыграл "Виторию Сетубал".
"Спортинг" – "Витория Сетубал" - 1:0
Гол: Дост, 86 (пенальти) - 1:0.
"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Сильва, Пиччини, Матье, Адриен Силва (Фернандеш, 69), Батталья, Акунья (Бруно Сезар, 65), Желсон Мартинш, Поденсе (Думбия, 65), Дост.
"Витория Сетубал": Педру Тригейра, Педру Пинту, Венансиу, Нуну Пинту, Андре Педроза, Иссоко, Подставски, Жоау Кошта, Жоау Тейшейра (Нене Бонилья, 76), Амарал (Барбоза, 56), да Силва (Гонсалу Пасиенсия, 68).
Не пропустите: Габриэл Барбоза перейдёт в лиссабонский "Спортинг". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21