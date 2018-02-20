Лиссабонский "Спортинг" вырвал победу в матче с "Тонделой"

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Лиссабонский "Спортинг" вырвал победу в матче с "Тонделой"

В рамках 23-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" переиграл "Тонделу".

"Тондела" - "Спортинг" 1:2

Голы: Кардозу, 13 - 1:0, Дост, 26 - 1:1, Коатес, 90 - 1:2

"Тондела": Клаудиу Рамуш - Жорже Фернандеш, Жоаузинью, Давид Бруну, Кошта - Педру Нуну, Элдер Тавареш, Мигел Кардозу, Бруну Монтейру, Бойд - Томане

"Спортинг": Руй Патрисиу - Коатес, Матье, Пиччини - Фернандеш, Бруно Сезар, Желсон Мартинш, Вильям Карвалью, Акунья - Монтеро, Дост

Удаление: Матье (60). | http://soccernews.ru 

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Команда М О
1 Порту 22 58
2 Бенфика 23 56
3 Спортинг Лиссабон 23 56
4 Брага 23 49
5 Рио Аве 23 36
6 Дешпортиво Чавес 23 33
7 Маритиму 23 30
8 Боавишта 23 30
9 Витория Гимарайнш 23 29
10 Портимоненсе 23 27
11 КД Тондела 23 25
12 Белененсиш 23 24
13 Дешпортиво Авеш 23 21
14 Витория Сетубал 23 21
15 Пасуш де Феррейра 23 21
16 Эшторил 22 21
17 Фейренсе 23 20
18 Морейренсе ФК 23 19
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