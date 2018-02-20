Лиссабонский "Спортинг" вырвал победу в матче с "Тонделой"
В рамках 23-го тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" переиграл "Тонделу".
"Тондела" - "Спортинг" 1:2
Голы: Кардозу, 13 - 1:0, Дост, 26 - 1:1, Коатес, 90 - 1:2
"Тондела": Клаудиу Рамуш - Жорже Фернандеш, Жоаузинью, Давид Бруну, Кошта - Педру Нуну, Элдер Тавареш, Мигел Кардозу, Бруну Монтейру, Бойд - Томане
"Спортинг": Руй Патрисиу - Коатес, Матье, Пиччини - Фернандеш, Бруно Сезар, Желсон Мартинш, Вильям Карвалью, Акунья - Монтеро, Дост
Удаление: Матье (60). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|22
|58
|2
|Бенфика
|23
|56
|3
|Спортинг Лиссабон
|23
|56
|4
|Брага
|23
|49
|5
|Рио Аве
|23
|36
|6
|Дешпортиво Чавес
|23
|33
|7
|Маритиму
|23
|30
|8
|Боавишта
|23
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|23
|29
|10
|Портимоненсе
|23
|27
|11
|КД Тондела
|23
|25
|12
|Белененсиш
|23
|24
|13
|Дешпортиво Авеш
|23
|21
|14
|Витория Сетубал
|23
|21
|15
|Пасуш де Феррейра
|23
|21
|16
|Эшторил
|22
|21
|17
|Фейренсе
|23
|20
|18
|Морейренсе ФК
|23
|19