"Лисы" повержены: "Манчестер Сити" добывает очередную победу в чемпионате Англии

Субботняя программа 12-го тура английской Премьер-Лиги продолжилась целым рядом интереснейших матчей, среди которых была бы справедливо особенно выделить противостояние на стадионе "Кинг Пауэр", куда к местному "Лестеру" в гости пожаловал лидер чемпионата "Манчестер Сити". На международный перерыв "горожане" ушли с восьмиочковым отрывом от второго места, на котором расположился "Манчестер Юнайтед". Подопечные Пепа Гвардиолы выдали лучший старт истории АПЛ, а теперь пришло время наведаться к неудобному для себя сопернику, который в прошлом сезоне в родных стенах переехал манкунианцев так, как обычно это делает со своими оппонентами "Сити".

Клод Пюэль, еще в прошлом сезоне руководивший "Саутгемптоном", был приглашен руководством "синих" на замену уволенному Крейгу Шекспиру и под его руководством игра "лис" чуть наладилась. Французский специалист выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав, разве что пожертвовал "чистым" форвардом Окадзаки в угоду еще одному полузащитнику. Испанский наставник "горожан" обошелся без сюрпризов. Как и предполагалось, тренерский штаб гостей не стал рисковать Серхио Агуэро, который накануне имел проблемы со здоровьем, выпустив с первых минут Габриэля Жезуса.

С места в карьер начали обе команды, а уже на третьей минуте поединка "Манчестер Сити" имел все шансы остаться в меньшинстве. Джейми Варди убегал на свидание с Эдерсоном, а Компани смачно врезал тому по ногам. Арбитр принял решение не удалять капитана манкунианцев и ограничился "горчичником", хотя фол был на грани красной карточки. "Лестер" старался прессинговать именитого оппонента на их половине поля и частенько это приносило свои плоды, но все же подстраховка у "горожан" работала на "ура".

К сожалению, на 31-й минуте Гвардиоле пришлось прибегнуть к вынужденной замене. Травмировался Джон Стоунз, а вместо него впервые за долгое время на поле появился Мангаля. "Лестер" неплохо держался на протяжении всего первого тайма, но все же чуть не дотерпел до перерыва. "Сити" просто разрезал оборону "лис" и забил гол в раздевалку усилиями Жезуса, которому оставалось лишь отправить мяч в пустые ворота.

Вторую половину встречи хозяева начали бодро и на 48-й минуте могли восстанавливать паритет, но мяч после удара Магуайра сотряс штангу, а пружина "Манчестер Сити" тут же выпрямилась и наглядно продемонстрировала "синим", как нужно реализовывать свои моменты: Де Брюйне переложил снаряд на левую и плотным выстрелом с метров 23 запулил точно в ближнюю "девятку". Ошарашенных "лис" "горожане" не отходя от кассы, дважды могли добивать и закрывать лавочку, но сначала Жезус пожалел "Лестер", а потом и Давид Силва.

В оставшееся время "горожане" могли сделать счет разгромным, но решили остановиться на достигнутом. Таким образом, "Манчестер Сити" добывает свою очередную победу в АПЛ, еще сильнее укрепляя свои лидерские позиции.

"Лестер Сити" – "Манчестер Сити" – 0:2

Голы: Жезус, 45 – 0:1, Де Брюйне, 49 – 0:2

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Грэй, Иборра (Окадзаки, 83), Ндиди, Олбрайтон (Ихеаначо, 67), Махрез (Слимани, 83), Варди

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз (Мангаля, 31), Компани, Делф, Де Брюйне (Гюндоган, 89), Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг (Бернарду Силва, 83), Сане, Жезус

Богдан Архипенко

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