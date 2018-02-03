Литовский клуб подписал футболиста с выдуманной карьерой
Форвард Баркли Мигель Панзо стал игроком литовского "Паневежиса".
Как сообщает Football Daily, при заключении контракта игрок представил о себе информацию, в которой говорилось, что с 2010 по 2012 год он выступал за "Куинз Парк Рейнджерс", где провел 36 матчей и забил 45 голов. Также утверждалось, что на счету Панзо три игры за сборную Анголы.
Однако позже выяснилось, что Панзо никогда не играл за КПР и за сборную Анголы. В действительности он сыграл три матча за "Уолтон" из восьмого английского дивизиона.
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