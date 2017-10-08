Литва - Англия - 0:1, Словакия - Мальта - 3:0, Словения - Шотландия - 2:2 (обзоры)

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Литва - Англия - 0:1, Словакия - Мальта - 3:0, Словения - Шотландия - 2:2 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018.

Видео: Литва - Англия - 0:1.

Видео: Словакия - Мальта - 3:0.

Видео: Словения - Шотландия - 2:2.

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