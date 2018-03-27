Литва и Грузия одержали победы в товарищеских матчах

Сегодня в товарищеских матчах сборные Литвы и Грузии одержали победы над национальными командами Армении и Эстонии соответственно.

Армения - Литва - 0:1

Гол: Вербицкас, 45 - 0:1.

Грузия - Эстония - 2:0

Голы: Табидзе, 6 - 1:0, Казаишвили, 35 - 2:0.

Напомним, ранее сборная Украины выиграла у Японии. | soccernews.ru