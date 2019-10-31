"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5. Это что вообще такое было? Разбираем самый результативный матч осени

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"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5. Это что вообще такое было? Разбираем самый результативный матч осени

Оба тренера выпустили очень омоложенный состав, хотя у Унаи Эмери он был явно крепче. В старте мерсисайдцев из футболистов основной обоймы вышли только Ориги, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Гомес и Лаллана, а у лондонцев из лидеров появились только Бельерин, который недавно восстановился после травмы, Озил (первая игра за месяц), Торрейра, Колашинац и Мустафи – ну, и юная звезда Сака. Словом, английские гранды серьезно на Кубок лиги не ставили. "Ливерпуль" начал поединок активнее, вырвавшись вперед уже на 5-й минуте благодаря прострелу Окслейда-Чемберлена, который в свои ворота срезал Мустафе. После этого хозяева не остановились и продолжили давление, едва не удвоив преимущество на 11-й после выхода Ориги один на один с вратарем – впрочем, в решающий момент футболиста подвела техника. У "Арсенала" на старте матча вообще ничего не получалось, но именно "канониры" забили второй гол: на 19-й минуте Озил выкатил передачу с правого края штрафной в центр на Сака, тот пробил в касание, Келлехер парировал перед собой, а Торрейра тут же сыграл на добивании – 1:1!

"Мерсисайдцы" уже через две минуты могли восстановить свое преимущество, однако прострел Ориги вдоль линии вратарской на Брюстера перехватили защитники "Арсенала". Наказание за расточительность прилетело довольно быстро: на 26-й минуте Мейтленд-Найлс выполнил передачу с правого края штрафной на ближнюю штангу, Торрейра замкнул, Келлехер снова отбил перед собой, а Мартинелли с метра вколотил мяч в сетку – 1:2! После этого команды обменялись рядом скоростных атак без завершения, а на 35-й минуте "Арсенал" неожиданно забил третий гол, отобрав "кожаный снаряд" перед чужой штрафной площадкой, разыграв остроумную комбинацию ​​и завершив эпизод прострелом Сака и точным замыканием Мартинелли – 1:3! Впрочем, победу праздновать было рано: уже на 42-й все тот же Мартинелли сбил в своей штрафной Эллиота, а арбитр Андре Марринер сразу указал на "точку" – Милнер же с пенальти развел Мартинеса и мяч по разным углам. На перерыв команды ушли при счете 2:3. На старте второго тайма коллективы обменялись опасными моментами: Брюстер на левом краю штрафной принял передачу от Окслейда-Чемберлена и пробил в притирку с ближней стойкой, а Сака через минуту выстрелил метров с 14-ти с рикошетом от Виллока – над перекладиной! Игра продолжила проходить без центра поля, поэтому было очевидно, что гол Милнера явно не последний – так оно и произошло.

На 55-й минуте Мейтленд-Найлс воспользовался обрезкой Джеймса, ворвался в штрафную и обыграл Келлехера, однако едва не выпустил мяч за пределы поля; благо, рядом оказался Озил, который остроумно поднес сферу под удар Эйнсли в пустые ворота – 2:4! Казалось, что это победа, однако через две минуты экс-"канонир" Окслейд-Чемберлен мощным выстрелом метров с 25-ти отправил "ядро" под перекладину – 3:4! На 62-й же Ориги получил передачу от Джонса, развернулся на линии полукруга перед штрафной и выстрелил в правый угол, прошив Мартинеса – 4:4! После этого игра притормозила минут на десять, что и не удивительно. Тренеры проводили замены, а команды переводили дух, обменявшись лишь двумя моментами: на 67-й Уильямс получил передачу от Бельерина и пробил мимо ворот, а на 69-й другой Уильямс (ливерпульский) ответил ударом из-за пределов штрафной в руки Мартинесу. После такого размена "Арсенал" взял и забил пятый гол: на 71-й минуте Виллок повторил шедевр Окслейд-Чемберлена, протянув мяч через центр и метров с 25-ти запустив его под перекладину – 4:5! Лишь после этого гола стало очевидно, что команды устали. Моментов в последние 20 минут практически и не возникало, если не вспоминать об ударе Ориги с линии штрафной, который лондонцы успели заблокировать, и ряда панических ситуаций. Казалось, что "Арсенал" вот-вот выйдет в четвертьфинал Кубка Лиги, но уже в компенсированное время Ориги боковыми ножницами замкнул подачу Уильямса – 5:5! Судьбу победителя встречи должна была решить серия пенальти. Первые три удара команды выполнили точно, а потом произошел выстрел Себальоса, который парировал Келлехер. Как оказалось, эта неудача оказалась решающей – все футболисты "Ливерпуля" били точно, что и позволило праздновать победу.

Очередная перестрелка удалась!

Только "Ливерпуль" с "Арсеналом" могли раскатать такую ​​феерию. В какой бы форме и в каких бы составах не играли эти два больших клубы, перестрелка в очной битве без обороны – это та область, в которой "мерсисайдцы" и лондонцы являются экспертами. Судите сами: перед этими 5:5 было 3:3 на "Эмирейтс" в сезоне 2017/18, 3:4 в пользу "Ливерпуля" там же летом 2016-го и 3:3 на "Энфилде" зимой того же года – ну и феноменальные 4:4 с Аршавиным в 2008-м не вспомнить нельзя. Похоже, рекорду 2008 года суждено было упасть именно в этот вечер, ведь воспоминания о той битве не покидали все 90 минут. И только в матче "Ливерпуль" - "Арсенал" на "Энфилде" могли произойти 5:5, ведь последний раз на глазах родной публики мерсисайдцы пропускали 5+ голов 12 лет назад именно от "канониров" (3:6 в Кубке лиги). Ни одна другая команда за последние 66 лет не забивала столько в ворота "Ливерпуля" в одном поединке на его поле. Эта перестрелка стала крупнейшей между клубами АПЛ за последние шесть лет – в последний раз счет 5:5 в матче представителей элиты был зафиксирован 19 мая 2013 года, когда встречались "Вест Бромвич" и "Манчестер Юнайтед". В рамках же Кубка лиги это лишь шестой поединок в истории, когда обе команды забили больше пяти голов, а также самая большая ничья за пять лет – в 2014-м "Дагенхем-енд-Редбридж" расписал 6:6 с "Брентфордом". Такими поединками нужно наслаждаться, а потом рассказывать о них внукам – хотя, учитывая результативность "Ливерпуля" и "Арсенала" в очных встречах, на их возраст выпадут и большие счета. Впрочем, далеко не факт, что уже следующий матч эти команды не завершат аналогичной перестрелкой. Это же "Ливерпуль" и "Арсенал" – как они могут жить без триллеров долго?

Озил в кой-то веки сыграл хорошо, Ориги всеми силами цепляется за основу "Ливерпуля"

Унаи Эмери выставил очень ослабленный состав, у "Ливерпуля" вообще вышел детский сад, но без звезд в этой игре не обошлось. Главными из них стали Дивок Ориги и Месут Озил, которые переживают далеко не лучшие времена в первых командах: бельгиец раз появлялся в основе в первом туре АПЛ, а немец до перестрелки на "Энфилде" провел всего две официальные встречи, и нельзя сказать, что его кто-то ждал в старте. Теперь же все изменилось. Неизвестно, станет ли Ориги великим футболистом "Ливерпуля", но своеобразный легендарный статус ангела-хранителя команды он уже точно заработал. Именно Ориги в прошлом сезоне спасал на последней минуте компенсированного времени в дерби с "Эвертоном", забивал победный гол "Ньюкаслу" при счете 2:2, провел первый и четвертый мячи в камбеке с "Барселоной" и отметился решающим голом в финале ЛЧ. Теперь же на счету Дивока еще и дубль "Арсеналу" со спасением на 90+4-й минуте – и что это был за спасение! На удар боковыми ножницами в той ситуации мог решиться только Ориги.

Не хуже выглядел и Озил. Месут покинул поле без голов, однако при этом выполнил элегантный ассист и отдал две передголевые передачи в моментах с первым и третьим забитым мячом "Арсенала". Можно было бы сказать, что пасы Озила были простыми: первый оказался поперечным, а ассист на Мейтленда-Найлса представлял собой простое сохранение мяча – так в том-то и дело, что простое. Просто, но не без "прикола" и в тему, в ногу, в темп – именно так играл немец. Месут своими действиями придавал "Арсеналу" топ-класса, которого так не хватало в последних матчах АПЛ. Особенно это было заметно при пасе на Сака перед третьим голом, когда тот пяткой выполнил разрезную передачу на ход под прострел. Немец контролировал темп и направление атак - в нынешней первой команде Арсенала подобного футболиста нет и в помине. Да, атакующий хав часто теряется в важных поединках и вообще имеет кучу обоснованных претензий в свой адрес, но без него явно не лучше. Пока "канониры" играют на уровне середнячка, такой Озил им очень нужен.

Ярмарка талантов

В таком матче нужно делать серьезную скидку на класс соперника, но не нужно и преуменьшать заслуги молодых футболистов. Тот же Мартинелли с "Арсенала" прогрессирует ударными темпами, забив семь голов при семи появлениях на поле – статистический портал Opta называет его самым результативным тинейджером в ТОП-5 чемпионатов. На "Энфилде", конечно, Габриэль сыграл в стиле "подставил удобное место", однако три из четырех его ударов по воротам прошли в плоскость. В целом же, простота его забитых мячей не должна отменять хорошую позиционную работу и высокую общую активность. 18-летний Букайо Сака сейчас является стабильным игроком основной обоймы "Арсенала" – и на "Энфилде" он доказал, что это не просто так. Английский юниор очень быстро двигался по полю и правильно открывался, что позволило выполнить ассист на Мартинелли и стать соавтором первого гола (именно после его удара Торрейра добил мяч в ворота). Кроме того, Сака шикарно работал в единоборствах, пять раз отобрав мяч. Очень понравился и Мейтленд-Найлс, который своей фишкой сделал смелость и отсутствие торможений – на счету Эйнсли три обыгрыша один-в-один и гол, в котором еще важно сориентироваться. У его партнера Виллока, кроме шедевра на 71-й минуте, были также две передачи под удар и три отбора (в шести эпизодах). И, опять же, он понравился своей скоростью.

У "Ливерпуля", в первую очередь, хочется выделить Неко Вильямса, ведь тот сыграл просто блестяще. Во-первых, именно он выполнил спасительный кросс на Ориги на 90 +4-й минуте; во-вторых, он шесть раз шел в обыгрыш один-в-один (четыре раза – удачно) и вышел победителем из всех четырех эпизодов с отбором – никто не переиграл Уильямса на дриблинге. Кроме того, на счету Неко четыре перехвата и 11 выигранных единоборств из 15-ти. Возможно, в позиционной работе ему еще есть над чем работать, но в тактико-техническом аспекте Уильямс очень сильный. Другим молодым героем "мерсисайдцев" стал 16-летний Эллиот. Именно он заработал пенальти на 41-й минуте – да, Харви нарисовал его в лучших традициях Стерлинга, но на то он и есть форвард. Быстрый нападающий вполне справился с ролью молодого Салаха, нанеся два выстрела по воротам и отдав три передачи под удар партнерам, а также хорошо отработав в борьбе – из восьми единоборств Эллиот выиграл шесть. В конце концов, нужно отметить и юного Келлехера. Он пропустил пять голов, при двух из которых вполне можно было сыграть увереннее – впрочем, это лишь второй матч 20-летнего ирландца в основе "Ливерпуля" и первый против топового соперника. Топовых сейвов Каумхин в основное время также не делал, но и матч был таким, что у нападавших залетало все – моментов возникало меньше, чем голов. Тем не менее, Келлехер выиграл серию пенальти у самого Данные Себальоса, вытащив мяч из-под стойки. Вряд ли после такого Алиссон или Адриан занервничают, но для психологии молодого голкипера "Ливерпуля" это точно плюс.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"И только в матче "Ливерпуль" - "Арсенал" на "Энфилде" могли произойти 5:5, ведь последний раз на глазах родной публики мерсисайдцы пропускали 5+ голов 12 лет назад именно от "канониров" (3:6 в Кубке лиги). Ни одна другая команда за последние 66 лет не забивала столько в ворота "Ливерпуля" в одном поединке на его поле."________________________________________ Вывод : Арсенал Барса

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