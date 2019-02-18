"Ливерпуль" - "Бавария": анонс и прогноз одного из ключевых противостояний 1/8 финала Лиги Чемпионо

"Ливерпуль" – "Бавария"

Стадион: "Энфилд"

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Во вторник Европа снова окунется в мир еврокубков. Текущую игровую неделю в Лиге Чемпионов откроет город Ливерпуль и стадион "Энфилд", на котором местная банда Клоппа сразится с "Баварией". Многие рассматривают противостояния с позиции очной дуэли нынешнего тренера "Ливерпуля" и "немецкого Голливуда". Таких битв в современной истории состоялось уже 29, и 16 из них Клопп проиграл. А вот те расклады, которые касаются непосредственно команд, гласят об итоговой победе "мерсесайдцев". Речь, конечно, о букмекерах. Хотя, даже они здорово изменили свои коэффициенты с того момента, когда "Бавария" только узнала своего соперника в 1/8 финала ЛЧ и судорожно пыталась отыграть отставание от "Боруссии" в чемпионате. А теперь все намного сложнее.

Перед матчем с "Баварией" у "Ливерпуля" вдруг обнаружилась давняя, если угодно – хроническая, проблема – центр защиты. В грядущей встрече из-за дисквалификации не сможет сыграть ключевой защитник команды Вирджил Ван Дейк. Еще два представителя этого амплуа находятся в лазарете. Джо Гомес не выйдет на поле еще довольно длительное время, а состояние Ловрена находится под вопросом и будет оцениваться непосредственно перед началом баталий. Скорее всего, мы увидим в центре Фабиньо, который в этом сезоне часто исполняет роль "второго Милнера" или "универсального солдата", главной обязанностью которого является затыкать дыры. Все это никак не прибавляет уверенности подопечным Клоппа, которые даже с Ван Дейком в составе в последних 4 матчах чемпионата пропустили треть своих голов. При этом задача сыграть "на ноль" является приоритетной для "Ливерпуля", так как обыграть "Баварию" на "Альянц Арене", имея дефицит, будет невероятно сложно. Сам Клопп на предматчевой пресс-конференции сказал следующее: "Мы сильны – и мы должны это показать".

В 2019 году "Бавария" воспряла духом, однако назвать форму команды Нико Ковача идеальной нельзя. "Немецкий Голливуд" пропускает уже в 6 матчах подряд и выигрывает за счет того, что просто перестреливает своих оппонентов. Если "Ливерпуль" все же закроется и не даст "Баварии" много пространства на чужой половине поля, то победа в Англии окажется под большой угрозой. Как кажется, ключевым противостоянием матче будет дуэль Матипа и Левандовски. Первый является единственным рабочим центральным защитником в команде Клоппа, второй – лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов с 8 голами в 6 матчах. Если Нико Ковач настроит польского нападающего таким образом, что тот сможет найти лазейку перед высоким камерунцем Матипом, то встреча в Мюнхене и вовсе может превратится в формальность.

Интересные факты перед противостоянием "Ливерпуля" и "Баварии"

Несмотря на богатую еврокубковую историю "Ливерпуль" и "Бавария" встречались между собой только 7 раз: английский клуб одержал 2 победы, немецкий коллектив всего одну, еще 4 встречи завершились ничейным исходом.

"Бавария" еще никогда не побеждала в Ливерпуле – 2 ничьи, одно поражение.

"Ливерпуль" не проигрывает на своем стадионе 6 матчей кряду на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов. Последний раз они проиграли на "Энфилде" "Барселоне" в сезоне 2006/07, но все равно прошли дальше за счет гостевой победы.

"Ливерпуль" невероятно успешен в двухматчевых дуэлях против немецких команд – англичане выиграли 14 двухматчевых дуэли при всего 2 проигранных. Последняя такая случилась в сезоне 2001/02, когда на стадии полуфинала ЛЧ "красных" остановил "Байер".

В последних 3 матчах Лиги Чемпионов против представителей АПЛ "Бавария" забила 15 голов.

"Бавария" 15 раз встречалась с английскими клубами в рамках двухматчевых дуэлей: 10 были выиграны, 5 – проиграны.

Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Кейта – Мане, Салах, Фирмино.

"Бавария": Нойер – Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба – Киммих, Тиаго, Горецка – Гнабри, Коман, Левандовски.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Бавария"

По мнению букмекеров, "мерсесайдцы" являются фаворитом грядущего матча. Коэффициент на их победу равняется 2,1. Ничья оценивается в 3,7, как и победа мюнхенской команды.

В последних матчах Бундеслиги "Бавария" показывает, что сильная игра в обороне – это не ее ключевая особенность. У трио Салах-Мане-Фирмино может быть достаточно возможностей, чтобы взломать чужую защиту, особенно если учитывать фактор домашнего поля, где "Ливерпуль" традиционно играет лучше. Что остается "Баварии"? Все будет зависеть от анонсированной дуэли Левандовски и Матипа. В случае выигрыша первого команды наверняка пробьют отметку в 3 гола за матч. Но коэффициент на подобные события не переваливают за 1,6. Наша редакция рекомендует поставить на то, что "Ливерпуль" сможет пробить "Баварию" дважды.

Прогноз Soccernews: индивидуальный тотал 1 больше 1,5 (1,75)