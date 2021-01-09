"Ливерпуль" без проблем обыграл "Астон Виллу"

В Бирменгеме завершилась встреча в рамках 1/32 финала Кубка Англии между "Астон Виллой" и "Ливерпулем". Гости ожидаемо одержали победу над молодежным составом хозяев со счетом 4:1.



Напомним, из-за вспышки коронавируса среди основного состава "виллианов", на игру с "Ливерпулем" вышел молодежный состав. Зеркальная ситуация произошла год назад, когда "мерсисайдцы" были вынуждены выступать в ослабленном составе, поскольку основа была задействована на Клубном Чемпионате Мира.

"Астон Вилла" - "Ливерпуль" 1:4 (1:1)

Голы: Мане, 4 - 0:1, Бэрри, 41 - 1:1, Вейналдум, 60 -1:2, Мане, 63 -1:3, Салах, 65 - 1:4

"Астон Вилла": Оноди, Хэйден, Уокер (Роу, 75), Риван, Крайзин (Янг, 61), Райхи (Сона, 65), Роу (Свинкелс, 75), Диалла, Богарде (Линдли, 66), Бэрри, Бридж.