"Ливерпуль" благодаря дублям Салаха и Мане разгромил "Лидс"

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"Ливерпуль" благодаря дублям Салаха и Мане разгромил "Лидс"Фото: твиттер "Ливерпуля"

В перенесенном матче АПЛ "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Лидсом".

Мерсисайдцы идут в чемпионате на втором месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 3 очка.

"Ливерпуль" - "Лидс" 6:0

Голы: Салах (пен), 15 - 1:0, Матип, 30 - 2:0, Салах (пен), 35 - 3:0, Мане, 80 - 4:0, Мане, 90 - 5:0, ван Дейк, 90 - 6:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 68), Фабиньо, Джонс (Милнер, 77), Салах, Мане, Диас (Ориги, 85).

"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо, Харрисон, Форшоу, Клих (Шеклтон, 46), Рафинья, Родриго (Робертс, 46), Джеймс (Гелхардт, 61).

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