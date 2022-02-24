"Ливерпуль" благодаря дублям Салаха и Мане разгромил "Лидс"
Фото: твиттер "Ливерпуля"
В перенесенном матче АПЛ "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Лидсом".
Мерсисайдцы идут в чемпионате на втором месте, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 3 очка.
"Ливерпуль" - "Лидс" 6:0
Голы: Салах (пен), 15 - 1:0, Матип, 30 - 2:0, Салах (пен), 35 - 3:0, Мане, 80 - 4:0, Мане, 90 - 5:0, ван Дейк, 90 - 6:0
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 68), Фабиньо, Джонс (Милнер, 77), Салах, Мане, Диас (Ориги, 85).
"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо, Харрисон, Форшоу, Клих (Шеклтон, 46), Рафинья, Родриго (Робертс, 46), Джеймс (Гелхардт, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18