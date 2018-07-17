"Ливерпуль" близок к крупному вратарскому трансферу

Бразильский вратарь "Ромы" Алиссон близок к переходу в "Ливерпуль", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клубы практически согласовали трансфер голкипера. "Ливерпуль" предложил за него 70 миллионов евро, включая бонусы. "Рома" требует либо 70 миллионов сразу, либо 75 миллионов с учетом бонуса. Скорее всего, клубы в ближайшее время достигнут компромисса.

В минувшем сезоне 25-летний Алиссон провел за "Рому" 49 матчей и пропустил 47 мячей. В 22 матчах он сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

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