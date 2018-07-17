"Ливерпуль" близок к крупному вратарскому трансферу

Теги ливерпульромаалиссон

"Ливерпуль" близок к крупному вратарскому трансферу

Бразильский вратарь "Ромы" Алиссон близок к переходу в "Ливерпуль", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клубы практически согласовали трансфер голкипера. "Ливерпуль" предложил за него 70 миллионов евро, включая бонусы. "Рома" требует либо 70 миллионов сразу, либо 75 миллионов с учетом бонуса. Скорее всего, клубы в ближайшее время достигнут компромисса.

В минувшем сезоне 25-летний Алиссон провел за "Рому" 49 матчей и пропустил 47 мячей. В 22 матчах он сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Арсенал" ведут борьбу за экс-игрока "Шахтера". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов