"Ливерпуль" близок к очередному громкому подписанию, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, уже в ближайшее время игроком "красных" должен будет стать полузащитник "Лиона" Набиль Фекир. Трансфер 24-летнего хавбека обойдется мерсисайдцам примерно в 57 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион".

Напомним, "Ливерпуль" нацелился на бывшего вингера "Баварии". | soccernews.ru