"Ливерпуль" близок к подписанию экс-защитника "Зенита"

"Ливерпуль" собирается усилить центр обороны, чтобы восполнить потери травмированных Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

По информации Todofichajes, "красные" остановились на кандидатуре бывшего защитника "Зенита" Эсекьеля Гарая.

Ожидается, что 34-летний аргентинец присоединится к "Ливерпулю" на правах свободного агента и заключит краткосрочный контракт.

Последним клубом Гарая была "Валенсия", которую он покинул прошлым летом. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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