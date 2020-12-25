"Ливерпуль" близок к подписанию экс-защитника "Зенита"

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"Ливерпуль" близок к подписанию экс-защитника "Зенита"

"Ливерпуль" собирается усилить центр обороны, чтобы восполнить потери травмированных Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

По информации Todofichajes, "красные" остановились на кандидатуре бывшего защитника "Зенита" Эсекьеля Гарая.

Ожидается, что 34-летний аргентинец присоединится к "Ливерпулю" на правах свободного агента и заключит краткосрочный контракт.

Последним клубом Гарая была "Валенсия", которую он покинул прошлым летом. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Лилля". | http://soccernews.ru
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