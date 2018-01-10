"Ливерпуль" близок к подписанию хавбека "Реала"

Теги ливерпульреал мадриддани себальос

"Ливерпуль" близок к подписанию хавбека "Реала"Английский "Ливерпуль" близок к подписанию полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что "красные" уже согласовали условия контракта с самим игроком. Теперь мерсисайдскому клубу предстоит согласовать сумму трансфера 21-летнего хавбека со "сливочными".

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 14 играх за "Реал".

Напомним, "Ливерпуль" определил пять альтернатив Лемару. | soccernews.ru

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