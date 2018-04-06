"Ливерпуль" близок к подписанию "нового Мане"

Вингер "Монако" Кристиан Коффи продолжит карьеру в "Ливерпуле", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "красные" подпишут 17-летнего француза, которого называют "новым Садио Мане", ближайшим летом, когда истечёт его контракт с монегасками.

Отмечается, что на Коффи претендовали многие европейские клубы, однако "Ливерпуль" выиграл борьбу за перспективного футболиста.

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