"Ливерпуль" близок к подписанию сильного игрока

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир близок к переходу в "Ливерпуль", сообщает Canal+.

По сведениям издания, для завершения трансфера футболисту осталось пройти медицинское обследование. Английский клуб заплатит за хавбека порядка 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Фекир провел за "Ливерпуль" 40 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

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